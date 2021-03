Monreale, via al Servizio Civico (La graduatoria definitiva) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Comune di Monreale ha approvato le graduatorie 1 e 2, degli aventi diritto all’assegno economico per Servizio Civico. È stato autorizzato anche l’avvio del primo turno, con decorrenza 1 aprile per un trimestre, e degli altri a seguire, con inserimento, per ogni turno, di 19 soggetti della graduatoria numero 1 e 2 persone della graduatoria numero 2. Il Servizio Civico costituisce una forma di sostegno ai redditi insufficienti e un’azione di contrasto alla povertà, rivolta a cittadini residenti a Monreale da almeno 1 anno, disoccupati e in situazione di disagio economico. Una misura assistenziale che permetterà di occupare 107 persone, divise in 4 turni. Ecco le graduatorie definitive Scarica Scarica L'articolo proviene da ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Comune diha approvato le graduatorie 1 e 2, degli aventi diritto all’assegno economico per. È stato autorizzato anche l’avvio del primo turno, con decorrenza 1 aprile per un trimestre, e degli altri a seguire, con inserimento, per ogni turno, di 19 soggetti dellanumero 1 e 2 persone dellanumero 2. Ilcostituisce una forma di sostegno ai redditi insufficienti e un’azione di contrasto alla povertà, rivolta a cittadini residenti ada almeno 1 anno, disoccupati e in situazione di disagio economico. Una misura assistenziale che permetterà di occupare 107 persone, divise in 4 turni. Ecco le graduatorie definitive Scarica Scarica L'articolo proviene da ...

