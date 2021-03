Maggio: «Gattuso mi è sempre piaciuto, dice le cose come stanno» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Christian Maggio ha parlato del campionato del Napoli e di Gennaro Gattuso Christian Maggio, terzino del Lecce con un grande passato al Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato della stagione degli azzurri e di Gennaro Gattuso. Gattuso – «Con Rino abbiamo giocato insieme in Nazionale, mi è sempre piaciuto. Ti carica sempre. Magari ogni tanto va fuori dalle righe, ma cista: è il suo carattere. dice sempre le cose come stanno, è onesto e sincero e questo per un giocatore è fondamentale». STAGIONE NAPOLI – «La stagione è stata altalenante, erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Sono contento perché nelle ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Christianha parlato del campionato del Napoli e di GennaroChristian, terzino del Lecce con un grande passato al Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato della stagione degli azzurri e di Gennaro– «Con Rino abbiamo giocato insieme in Nazionale, mi è. Ti carica. Magari ogni tanto va fuori dalle righe, ma cista: è il suo carattere.le, è onesto e sincero e questo per un giocatore è fondamentale». STAGIONE NAPOLI – «La stagione è stata altalenante, erano partiti bene, poi una serie di problemini hanno fatto in modo che la corsa si fermasse. Sono contento perché nelle ...

