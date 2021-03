Italia’s Got Talent, stasera la finale con Enrico Papi: chi sono i finalisti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Atto finale oggi 24 marzo per Italia’s Got Talent 2021. Andrà infatti in onda questa sera, in diretta dagli studi di Cinecittà a Roma, la finale dello show: l’appuntamento è dalle 21.30 su TV8 e, come da tradizione, in simulcast anche su Sky Uno. A condurre la finale sarà Enrico Papi, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello è costretta a casa, dopo essere risultata positiva al Covid. Lodovica – in un video postato sui suoi social – si ritiene fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore, e si dice dispiaciuta perché “mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent. Ma lascio lo show in ottime mani, lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attooggi 24 marzo perGot2021. Andrà infatti in onda questa sera, in diretta dagli studi di Cinecittà a Roma, ladello show: l’appuntamento è dalle 21.30 su TV8 e, come da tradizione, in simulcast anche su Sky Uno. A condurre lasarà, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello è costretta a casa, dopo essere risultata positiva al Covid. Lodovica – in un video postato sui suoi social – si ritiene fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore, e si dice dispiaciuta perché “mai come quest’anno speravo di calcare il palco delladiGot. Ma lascio lo show in ottime mani, lo ...

larenait : Il giovane mago veronese questa sera alla finale di @IGT_official - iamhalvsey : PIERLUCA TOCCO IN FINALE PER ITALIA’S GOT TALENT HO URLATO - tomhiddenstone : Sta sera ad Italia's got talent si esibirà la mia compagna di banco con la sua squadra di ginnastica, per accompagn… - Silvietta0397 : Lodovica, una grande artista! Esperienza con l'Asciugona con i suoi podcast e il suo libro dell'Asciugona! Esperien… - GlobalShowGSRa1 : Italia's Got Talent: Lodovica Comello ha il Covid -

