Incontro Letta-Conte | dietro ai sorrisi si nascondono i nodi sui nomi di Casaleggio e Raggi

Si sono incontrati nella sede dell'Arel – l'associazione fondata dal democristiano Nino Andreatta – nel primo di una lunga serie di incontri che avranno «una cadenza fissa», dicono fonti del Nazareno. Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno discusso di questioni che vanno dal piano vaccinale ai temi europei, dalle riforme strutturali al Recovery Plan. Ma è sullo scacchiere delle amministrative e sulla questione irrisolta del rapporto tra 5 stelle e associazione Rousseau che l'interlocuzione «privilegiata», come l'ha definita Conte, tra Dem e grillini si incaglia in partenza. Nel colloquio tra il segretario del Pd e il leader in pectore del Movimento, sarebbe stato analizzato anche il peso della posizione di Davide Casaleggio nel futuro dei grillini. Senza fare richieste perentorie, Letta avrebbe fatto ...

