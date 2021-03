In Israele manca una vera maggioranza (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da martedì sera, come già accaduto altre tre volte in appena due anni, la politica israeliana è appesa al pallottoliere. Per tutti i principali protagonisti delle elezioni del 23 marzo l’obiettivo è arrivare a quota 61. Ossia il numero minimo di parlamentari che, in una Knesset composta da 120 membri, occorre per avere una maggioranza. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 24 marzo 2021) Da martedì sera, come già accaduto altre tre volte in appena due anni, la politica israeliana è appesa al pallottoliere. Per tutti i principali protagonisti delle elezioni del 23 marzo l’obiettivo è arrivare a quota 61. Ossia il numero minimo di parlamentari che, in una Knesset composta da 120 membri, occorre per avere una. InsideOver.

Advertising

Sym_Phonie : Per favore, fate girare e chi può doni anche una piccolissima quota. Manca poco al raggiungimento della somma.… - SardelliEdmundo : @gelindo18 Pardon, ma la domanda non ha senso. La Palestina esiste, manca solamente un vero impegno politico da par… - darioricci1292 : RT @f_passerini94: leggo persone che dicono che l'unica cosa che possiamo imparare da #uk, #us e #israele è che quando ti arrivano più vacc… - BLIND_DATA24 : RT @ANSA_med: Israele: anche con Bennett, blocco Netanyahu a 59 seggi. Media, manca maggioranza 61. Il peso dei 5 seggi di Raam | #ANSA htt… - ANSA_med : Israele: anche con Bennett, blocco Netanyahu a 59 seggi. Media, manca maggioranza 61. Il peso dei 5 seggi di Raam |… -