Il tour “Sulle Nuvole” di Tommaso Paradiso slitta al 2022

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “” diriprogrammato nel: i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date A causa del perdurare dello stato di emergenza legato al Covid-19,di, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, viene riprogrammato al. Il concerto previsto il 15 aprile 2021 a Milano è riprogrammato per venerdì 22 aprileal Mediolanum… L'articolo Corriere Nazionale.

Tommaso Paradiso rinvia il suo 'nuvole' al 2022. Il cantautore si sarebbe dovuto esibire nei palazzetti d'Italia questa ...L'annuncio è di oggi: i concerti di Tommaso Paradiso, delNuvole, attesi per il mese di aprile e per il mese di maggio sono tutti rimandati al prossimo anno, tra i mesi di marzo e maggio.