I Soliti Ignoti | la concorrente non parla e il figlio è costretto ad intervenire in diretta | Amadeus reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Durante la puntata de Iandata in onda domenica 21 marzo, è accaduto un fatto alquanto insolito. Ospite-detective è il comico Giovanni Vernia, arrivato alla fase finale con un montepremi di quasi 30 mila euro. Il “parente misterioso” è la signora Bruna, mamma di uno dei concorrenti, la quale però rimane in silenzio proprio nel momento dello svelamento della parentela. Gelo in studio. La signora sta “zitta e buona”. A quel punto interviene l’ignoto numero otto, rivelandol’identità: “Mamma dillo” e lei lo conferma: “Sì, è mio”.scoppia in una risata senza precedenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.