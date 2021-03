Harry e Meghan Markle costretti a ritrattare parte dell’intervista: ecco perché (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sembra non finire il brusio che si è creato attorno all‘intervista rilasciata ormai un paio di settimane fa dal Principe Harry e da sua moglie Meghan Markle. Eppure i due sposi non sarebbero stati del tutto sinceri: di fatto, proprio in queste ore, sarebbero stati costretti a ritrattare parte delle dichiarazioni fatte nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Di quali dichiarazioni parliamo? Nell’intervista il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle avevano affermato di essersi sposati in gran segreto, di fronte all’Arcivescovo di Canterbury, prima del matrimonio in mondovisione. E che quello a cui abbiamo assistito in tv era solo lo “show”. Ma la smentita di quanto affermato sarebbe arrivata proprio da un ex funzionario ... Leggi su trendit (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sembra non finire il brusio che si è creato attorno all‘intervista rilasciata ormai un paio di settimane fa dal Principee da sua moglie. Eppure i due sposi non sarebbero stati del tutto sinceri: di fatto, proprio in queste ore, sarebbero statidelle dichiarazioni fatte nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Di quali dichiarazioni parliamo? Nell’intervista il Principee sua moglieavevano affermato di essersi sposati in gran segreto, di fronte all’Arcivescovo di Canterbury, prima del matrimonio in mondovisione. E che quello a cui abbiamo assistito in tv era solo lo “show”. Ma la smentita di quanto affermato sarebbe arrivata proprio da un ex funzionario ...

