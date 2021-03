Gwyneth Paltrow e Anna Faris: le pentite del divorzio (da Chris Martin e Chris Pratt) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si sono trovate a raccontare aspetti difficili. O meglio, a confessare pubblicamente le proprie mancanze nella fine dei rispettivi matrimoni. Un po’ a sorpresa, Gwyneth Paltrow e Anna Faris si sono scoperte a fare mea culpa. Cioè ad ammettere le proprie responsabilità nella fine delle nozze con Chris Martin e Chris Pratt. Con un grado di sincerità decisamente raro per delle dive di Hollywood. La confessione di Gwyneth Paltrow Le due attrici si sono trovare a chiacchierare nel corso del podcast Anna Faris is unqualified delle loro esperienze coniugali. «Sai, credo per molto tempo di aver scelto gli uomini pensando di risolvere i problemi ... Leggi su amica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si sono trovate a raccontare aspetti difficili. O meglio, a confessare pubblicamente le proprie mancanze nella fine dei rispettivi matrimoni. Un po’ a sorpresa,si sono scoperte a fare mea culpa. Cioè ad ammettere le proprie responsabilità nella fine delle nozze con. Con un grado di sincerità decisamente raro per delle dive di Hollywood. La confessione diLe due attrici si sono trovare a chiacchierare nel corso del podcastis unqualified delle loro esperienze coniugali. «Sai, credo per molto tempo di aver scelto gli uomini pensando di risolvere i problemi ...

