Germania | 10 miliardi di euro in fondo per startup

(Teleborsa) – La Germania impegnerà altri 10 miliardi di euro in un fondo che sostiene la crescita delle startup, hanno annunciato oggi Olaf Scholz, Vicecancelliere e Ministro delle Finanze, e Peter Altmaier, Ministro dell'Economia. "Nei prossimi anni, con i nostri strumenti di finanziamento esistenti, lavoreremo con investitori privati ??per fornire oltre 50 miliardi di euro di capitale di rischio per le start-up", ha sottolineato Altmaier. In particolare, il fondo si concentrerà su start-up in fase di crescita con elevati requisiti patrimoniali.

