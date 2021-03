Fiumicino | in aeroporto col falso referto di tampone negativo | denunciato un turista francese

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si è presentato in, pronto a partire, ma con unche attestava la sua negatività almolecolare. Una volta smascherato, un 31enneè stato...

Si parte dall'hub dell'diSi è presentato in, pronto a partire, ma con un falso referto che attestava la sua negatività al tampone molecolare. Una volta smascherato, un 31enne francese è stato denunciato . Leggi anche > È ...(Cro-Del/Adnkronos) 'Da venerdì, nel Lazio zona rossa, "vaccini anti Covid 19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24". Ad annunciarlo in un tweet è ...Si è presentato in aeroporto a Fiumicino, pronto a partire, ma con un falso referto che attestava la sua negatività al tampone molecolare. Una volta smascherato, un 31enne francese è stato denunciato.