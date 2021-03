Enel X e Fincantieri, accordo su progetti portuali a basso impatto ambientale (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Enel X e Fincantieri hanno firmato una lettera di intenti per collaborare alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture portuali di nuova generazione a basso impatto ambientale e per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra. L’accordo – spiega una nota congiunta – dedicato inizialmente a progetti nazionali, riguarda l’implementazione del cold ironing, ovvero la tecnologia per l’alimentazione elettrica da terra delle navi ormeggiate durante le soste; la gestione e ottimizzazione degli scambi di energia nelle nuove infrastrutture; sistemi di accumulo e di produzione di energia elettrica, anche tramite l’impiego di fonti rinnovabili, e l’applicazione di celle a combustile. La partnership prevede inoltre che le iniziative ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) –X ehanno firmato una lettera di intenti per collaborare alla realizzazione e alla gestione di infrastrutturedi nuova generazione ae per l’elettrificazione delle attività logistiche a terra. L’– spiega una nota congiunta – dedicato inizialmente anazionali, riguarda l’implementazione del cold ironing, ovvero la tecnologia per l’alimentazione elettrica da terra delle navi ormeggiate durante le soste; la gestione e ottimizzazione degli scambi di energia nelle nuove infrastrutture; sistemi di accumulo e di produzione di energia elettrica, anche tramite l’impiego di fonti rinnovabili, e l’applicazione di celle a combustile. La partnership prevede inoltre che le iniziative ...

Advertising

BJLiguria : Enel X e Fincantieri, accordo per alimentazione elettrica da terra delle navi ormeggiate - - IlFriuli : Transizione energetica del trasporto marittimo. Enel X e #Fincantieri lavoreranno insieme per valutare lo sviluppo… - ShippingItaly : Enel X e Fincantieri uniscono le forze per il cold ironing nei porti italiani (e non solo) -