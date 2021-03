Draghi in Senato in vista del Consiglio europeo. Ecco cosa ha detto (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Il pieno coinvolgimento del Parlamento è un passaggio importante per dar conto delle posizioni che intendiamo assumere" al Consiglio europeo. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Il pieno coinvolgimento del Parlamento è un passaggio importante per dar conto delle posizioni che intendiamo assumere" al. Così il presidente delMarionel suo ...

Advertising

matteorenzi : Dopo alcuni anni sono tornato a Dakar, in Senegal. Bello incontrare grazie all’Ambasciata realtà della cooperazione… - matteosalvinimi : Intervento del presidente Draghi in #Senato, l’applauso più lungo quando pronuncia la parola “riaperture”, a partir… - matteorenzi : Vi aspetto intorno alle ore 11 in diretta Facebook e Twitter dal Senato sulle comunicazioni del Presidente Draghi i… - DantiNicola : Ho ascoltato l'intervento del PdC Draghi in Senato. Strategia europea, priorità alle scuole e vaccini, vaccini, vac… - RiminiViva : RT @marcodimaio: L’Europa ha bisogno degli #USA, per questo è un ottimo segnale che domani @JoeBiden partecipi al #ConsiglioEuropeo, come a… -