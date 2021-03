Draghi accusa le regioni: "Ritardi inaccettabili sui vaccini" (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - "Mentre la campagna vaccinale procede, è bene pensare di pianificare le riaperture. Se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire la scuola in primis e almeno le scuole primarie e dell'infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua". Lo annuncia in Senato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, le cui parole sono state salutate da un applauso dell'aula. "Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità. E siamo già all'opera per compensare i Ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, e per la ripresa dell'economia" ha aggiunto Draghi "Il 26 marzo ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - "Mentre la campagna vaccinale procede, è bene pensare di pianificare le riaperture. Se la situazione epidemiologica lo permette cominceremo a riaprire la scuola in primis e almeno le scuole primarie e dell'infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, speriamo subito dopo Pasqua". Lo annuncia in Senato il presidente del Consiglio, Mario, le cui parole sono state salutate da un applauso dell'aula. "Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane il Governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità. E siamo già all'opera per compensare idi questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, e per la ripresa dell'economia" ha aggiunto"Il 26 marzo ...

Advertising

sandrobug : Vaccinazioni: Draghi a muso duro accusa le Regioni di trascurare gli anziani in favore di altri gruppi più influenti - stivmerc : RT @censore_: Non sono l'avv. di #draghi che non ha bisogno! Chi lo accusa di non aver cambiato nulla è in mala fede Ha mandato a casa #gon… - censore_ : RT @censore_: Non sono l'avv. di #draghi che non ha bisogno! Chi lo accusa di non aver cambiato nulla è in mala fede Ha mandato a casa #gon… - nino_sergi : RT @orfini: Ancora una volta le navi delle ong vengono fermate con l'accusa di aver salvato troppe vite. Ancora una volta si ritarda l'asse… - AnnaMar19130070 : RT @orfini: Ancora una volta le navi delle ong vengono fermate con l'accusa di aver salvato troppe vite. Ancora una volta si ritarda l'asse… -