**Covid: Ricky Tognazzi, 'vaccino a attori e giornalisti? Privilegiati, possiamo aspettare'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma 24 mar. (Adnkronos) - "Penso che sia i giornalisti che gli attori e i registi debbano cedere il passo a chi ha veramente bisogno. Noi, ringraziando il cielo, siamo continuamente tamponati per lavorare, e ringraziando il cielo possiamo lavorare, quindi non credo sia il caso di lamentarsi della nostra condizione". A dirlo all'Adnkronos è Ricky Tognazzi che, intervenendo sulle polemiche relative alle 'priorità' sui vaccini sollevate da alcuni esponenti del cinema sui social, risponde esortando alla calma e alla moderazione. Dopo che il regista Giovanni Veronesi, su Twitter, aveva sottolineato che le liste "non tornano", osservando che "ci sono categorie tipo i giornalisti che non si capisce perché devono essere vaccinate prima di me. Che compito svolgono di così importante più di me? ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma 24 mar. (Adnkronos) - "Penso che sia iche glie i registi debbano cedere il passo a chi ha veramente bisogno. Noi, ringraziando il cielo, siamo continuamente tamponati per lavorare, e ringraziando il cielolavorare, quindi non credo sia il caso di lamentarsi della nostra condizione". A dirlo all'Adnkronos èche, intervenendo sulle polemiche relative alle 'priorità' sui vaccini sollevate da alcuni esponenti del cinema sui social, risponde esortando alla calma e alla moderazione. Dopo che il regista Giovanni Veronesi, su Twitter, aveva sottolineato che le liste "non tornano", osservando che "ci sono categorie tipo iche non si capisce perché devono essere vaccinate prima di me. Che compito svolgono di così importante più di me? ...

