Covid | Renzi | “Nessun contatto con la mia segretaria positiva”

"Sono attento alle regole, giovedì non sapevo che Francesca avesse il Covid, non ho avuto contatti di natura superiore a 'ciao come va tutto bene?". Lo afferma Matteo Renzi in un colloquio con Selvaggia Lucarelli, pubblicato dal giornale on line Tpi.it a proposito della necessità di quarantena. "Ho visto Francesca, la mia segretaria, in modo molto rapido… Nel senso che io sono stato giovedì mattina a occhio dalle 10 alle 12 al Senato. Non abbiamo avuto alcun tipo di contatto, a parte che noi teniamo sempre la mascherina e siamo a distanza, se pure avessimo avuto contatto…". "Io -aggiunge l'ex premier- mi faccio tamponi per legge e anche antigienici da solo. Ho fatto il molecolare sabato per partire per Dakar e poi ne ho fatto un altro, ma attendo il risultato".

