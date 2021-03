"Coppie gay, giusto dare la benedizione". Ora sono i vescovi liberal ad attaccare il Papa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cardinali, vescovi, preti, teologi, la fronda gay friendly non ne vuole sapere di tornare nei ranghi. Fra proclami alla disobbedienza e attestazioni pubbliche di vergogna dopo la decisione della Santa ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cardinali,, preti, teologi, la fronda gay friendly non ne vuole sapere di tornare nei ranghi. Fra proclami alla disobbedienza e attestazioni pubbliche di vergogna dopo la decisione della Santa ...

Advertising

ilpost : Con una sentenza considerata storica, un tribunale ha stabilito che il divieto di sposarsi per le coppie omosessual… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Giappone Un tribunale distrettuale ha stabilito che non consentire alle coppie omosessuali di sposar… - Agenzia_Ansa : Elton John contro il Vaticano: 'ipocrita sulle unioni gay'. La popstar inglese: 'Condanna le coppie omosex, ma lucr… - itsharryswifee : @FE4XRLESS nel senso che le coppie gay adottino un bambino? - ASchwibach : RT @matteomatzuzzi: Diocesi con l'arcobaleno nel logo, parroci pronti a disobbedire, episcopati in rivolta. Il no del Vaticano alla benediz… -