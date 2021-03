Comunque vada, ha vinto Bibi. Il live talk di Formiche su Israele (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo spoglio è ancora in corso per il quarto voto israeliano in due anni, ma i risultati parziali puntano decisamente verso l’ennesimo stallo. Il partito Likud di Binyamin Netanyahu si conferma il più popolare, le proiezioni gli danno 30 seggi su 120 nel Knesset, ma l’intera area di centrodestra che fa riferimento a lui al momento ne conta 59. E però anche l’area di centrosinistra ha poco da festeggiare, dato che nemmeno lì si arriva agilmente alla maggioranza (qui l’analisi di Lorenzo Zacchi per Formiche.net sui possibili scenari geopolitici). La campagna elettorale è stata feroce, racconta Fiamma Nirenstein, editorialista del Giornale e membro del Jerusalem Center for Public Affairs, durante il live talk moderato da Gabriele Carrer, giornalista di Formiche.net. Il fronte anti Netanyahu ha puntato sul profilo morale e i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lo spoglio è ancora in corso per il quarto voto israeliano in due anni, ma i risultati parziali puntano decisamente verso l’ennesimo stallo. Il partito Likud di Binyamin Netanyahu si conferma il più popolare, le proiezioni gli danno 30 seggi su 120 nel Knesset, ma l’intera area di centrodestra che fa riferimento a lui al momento ne conta 59. E però anche l’area di centrosinistra ha poco da festeggiare, dato che nemmeno lì si arriva agilmente alla maggioranza (qui l’analisi di Lorenzo Zacchi per.net sui possibili scenari geopolitici). La campagna elettorale è stata feroce, racconta Fiamma Nirenstein, editorialista del Giornale e membro del Jerusalem Center for Public Affairs, durante ilmoderato da Gabriele Carrer, giornalista di.net. Il fronte anti Netanyahu ha puntato sul profilo morale e i ...

