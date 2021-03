Blatter e Valcke, sospesi per altri sei anni e otto mesi. Il comunicato della FIFA (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex presidente della FIFA Joseph Blatter ha ricevuto un nuovo divieto di sospensione per 6 anni e 8 mesi dal calcio, annunciato dallo stesso organo di governo del calcio mondiale. Blatter, già sospeso in passato, ha ricevuto una nuova punizione per le molteplici violazioni del codice etico della FIFA. Il divieto entrerà in vigore quando la sua attuale sospensione terminerà in ottobre. Stessa punizione per l’ex segretario generale della FIFA, Jerome Valcke. Questo il comunicato della FIFA: “La camera giudicante del Comitato etico indipendente ha dichiarato il Sig. Joseph S. Blatter, ex Presidente della ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex presidenteJosephha ricevuto un nuovo divieto di sospensione per 6e 8dal calcio, annunciato dallo stesso organo di governo del calcio mondiale., già sospeso in passato, ha ricevuto una nuova punizione per le molteplici violazioni del codice etico. Il divieto entrerà in vigore quando la sua attuale sospensione terminerà inbre. Stessa punizione per l’ex segretario generale, Jerome. Questo il: “La camera giudicante del Comitato etico indipendente ha dichiarato il Sig. Joseph S., ex Presidente...

