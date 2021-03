Avanti un altro oggi, gioco finale 24 marzo 2021: Ugo (Video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 24 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 140.000 euro da Ugo, imprenditore di 54 anni con all’attivo tre negozi di Roma, sposato. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Ugo ha perso 29.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ogni secondo). Video ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildiundi, 24, ha visto contendersi il montepremidi 140.000 euro da Ugo, imprenditore di 54 anni con all’attivo tre negozi di Roma, sposato.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Ugo ha perso 29.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille euro ogni secondo)....

Advertising

matteorenzi : Vedere Borghi votare la fiducia a Draghi? Un passo in avanti per l'Italia, un grande passo per un sovranista. Veder… - giorgiovascotto : @MauroLeonardi3 @AnnamariaBosia Perché chi ha subito lutti possa rialzare la testa, recuperare la serenità e andare… - mariograsso : RT @sinetworkers: Oggi un altro passo in avanti per i diritti e le tutele dei #rider della ristorazione digitale. Siglato il protocollo con… - e3b4ca3d0921414 : @gennycolor @Marina31297272 Proprio così. Un giorno alla volta, a volte mezza giornata alla volta. Non c'è altro, b… - Sam_12345_ : RT @MarceVann: 'Il dramma è che vi è una parte puerile del Movimento che non fa altro che incensarlo. Porgono 1000 guance in cambio di qual… -