Autostrade, cantieri no stop in Liguria: "Il caos rischia di raddoppiare" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si solleva il dibattito dopo le tragedie sulle corsie. Il presidente di Conftrasporti Uggè: "Il prossimo stop dei trafori metterà in ginocchio la regione"

