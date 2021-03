ATA: scuola chiusa il sabato in zona rossa e ferie obbligate per i collaboratori scolastici, è corretto? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Personale ATA: nella chiusura delle giornate prefestive, non si impongono le ferie d’ufficio. Neanche se la decisione della chiusura della scuola derivi dalla necessità di evitare assembramenti nella zona classificata rossa dalle ordinanze in vigore per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid ancora in atto nel nostro paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Personale ATA: nella chiusura delle giornate prefestive, non si impongono led’ufficio. Neanche se la decisione della chiusura delladerivi dalla necessità di evitare assembramenti nellaclassificatadalle ordinanze in vigore per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid ancora in atto nel nostro paese. L'articolo .

