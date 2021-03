Zack Snyder's Justice League: il regista spiega le differenze dei due costumi indossati da Superman (Di martedì 23 marzo 2021) Zack Snyder ha spiegato il motivo per cui Superman appare nella sua versione di Justice League con due diversi costumi. In Zack Snyder's Justice League i fan possono vedere Superman, interpretato dall'attore Henry Cavill, indossare due diversi tipi di costume e il regista ha ora spiegato la differenza tra le due situazioni. I fan hanno infatti notato le differenze esistenti nel personaggio nel corso dei vari capitoli della storia, epilogo compreso. Nel film Zack Snyder's Justice League si vede Superman mentre indossa il costume nero dopo essere tornato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021)hato il motivo per cuiappare nella sua versione dicon due diversi. In'si fan possono vedere, interpretato dall'attore Henry Cavill, indossare due diversi tipi di costume e ilha orato la differenza tra le due situazioni. I fan hanno infatti notato leesistenti nel personaggio nel corso dei vari capitoli della storia, epilogo compreso. Nel film'ssi vedementre indossa il costume nero dopo essere tornato ...

Advertising

infoitcultura : Zack Snyder's Justice League, le differenze rispetto all'originale in video - infoitcultura : Zack Snyder loda il lavoro dei Marvel Studios: “Possono esplorare e non giocano più in difesa, una cosa sensazional… - infoitcultura : Zack Snyder’s Justice League – non ci sono sequel nei piani Warner Bros. - infoitcultura : Justice League Snyder Cut: il film perduto di Zack Snyder rimarrà tale, per sempre - cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder's Justice League: il regista spiega le differenze dei due costumi indossati da Superman… -