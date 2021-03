VIDEO | Picchiato per un bacio, parla Cristopher (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Picchiato per un bacio. E’ quello che è successo a Christopher, studente e attivista per i diritti della comunità Lgbt, rifugiato politico in Italia dal maggio del 2018 dopo essere fuggito dal Nicaragua insieme alla sua famiglia. Il 26 febbraio, intorno alle 21, viene aggredito da un uomo alla stazione del treno di Valle Aurelia a Roma solo perchè si era scambiato un bacio con il suo ragazzo. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) ROMA – Picchiato per un bacio. E’ quello che è successo a Christopher, studente e attivista per i diritti della comunità Lgbt, rifugiato politico in Italia dal maggio del 2018 dopo essere fuggito dal Nicaragua insieme alla sua famiglia. Il 26 febbraio, intorno alle 21, viene aggredito da un uomo alla stazione del treno di Valle Aurelia a Roma solo perchè si era scambiato un bacio con il suo ragazzo.

