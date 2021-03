VIDEO – Datteri di mare a 200€ al kg. Criminali compromettono Faraglioni e Due Fratelli (Di martedì 23 marzo 2021) Criminali dell’ambiente danneggiano le coste del golfo di Napoli e della Costiera amalfitana per catturare i Datteri di mare. Di seguito il resoconto delle indagini della magistratura partenopea e la spiacevole scoperta a Vietri sul mare. Napoli – La Guardia di Finanza comunica: “Nell’ambito di un’inchiesta diretta dalla Procura di Napoli, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della GdF ha disvelato l’esistenza di due sodalizi Criminali. I due gruppi erano dediti, con modalità organizzate e professionali, alla raccolta indiscriminata di Datteri di mare nel golfo partenopeo. La specie marina è protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie. A livello nazionale il divieto di cattura, detenzione e commercializzazione risale all’anno 1988. La ... Leggi su ladenuncia (Di martedì 23 marzo 2021)dell’ambiente danneggiano le coste del golfo di Napoli e della Costiera amalfitana per catturare idi. Di seguito il resoconto delle indagini della magistratura partenopea e la spiacevole scoperta a Vietri sul. Napoli – La Guardia di Finanza comunica: “Nell’ambito di un’inchiesta diretta dalla Procura di Napoli, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della GdF ha disvelato l’esistenza di due sodalizi. I due gruppi erano dediti, con modalità organizzate e professionali, alla raccolta indiscriminata didinel golfo partenopeo. La specie marina è protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie. A livello nazionale il divieto di cattura, detenzione e commercializzazione risale all’anno 1988. La ...

