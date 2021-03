Stazioni ferroviarie, 17 indagati e 10 multe dopo controlli (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Diciassette indagati e 22.692 persone controllate; 513 le pattuglie impegnate in stazione, 55 a bordo di 95 treni, 10 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella settimana dal 15 marzo al 21 marzo, in ambito regionale. Nella serata del 19 marzo, gli agenti del posto di Polizia Ferroviaria di Roma San Pietro, hanno denunciato in stato di liberta’ 3 minori rei di aver danneggiato alcuni finestrini di un convoglio e una porta in cristallo dello scalo di Valle Aurelia, nello scorso mese di gennaio. I tre minori sono stati rintracciati dai poliziotti dopo una breve indagine e dopo aver effettuato visionato il sistema di video sorveglianza presenti nello scalo ferroviario e a bordo treno. Alla stazione di Roma Termini, invece, gli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – Diciassettee 22.692 persone controllate; 513 le pattuglie impegnate in stazione, 55 a bordo di 95 treni, 10 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nella settimana dal 15 marzo al 21 marzo, in ambito regionale. Nella serata del 19 marzo, gli agenti del posto di Polizia Ferroviaria di Roma San Pietro, hanno denunciato in stato di liberta’ 3 minori rei di aver danneggiato alcuni finestrini di un convoglio e una porta in cristallo dello scalo di Valle Aurelia, nello scorso mese di gennaio. I tre minori sono stati rintracciati dai poliziottiuna breve indagine eaver effettuato visionato il sistema di video sorveglianza presenti nello scalo ferroviario e a bordo treno. Alla stazione di Roma Termini, invece, gli ...

