Serie B, quattro squalificati per un turno (Di martedì 23 marzo 2021) Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 30a giornata del campionato cadetto. Sul fronte dei calciatori squalificati sono 4 i tesserati che salteranno il prossimo turno: Armellino del Monza, Chancellor del Brescia, Dionisi dell’Ascoli e Mazzocchi del Venezia. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo diB in merito alla 30a giornata del campionato cadetto. Sul fronte dei calciatorisono 4 i tesserati che salteranno il prossimo: Armellino del Monza, Chancellor del Brescia, Dionisi dell’Ascoli e Mazzocchi del Venezia. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : #Fiorentina, si dimette Prandelli. In arrivo Iachini: #Fiorentina, si dimette Prandelli. In arrivo Iachini Cambio s… - LecceCalcio : Giudice Sportivo Serie B, quattro gli squalificati. E un centrocampista del Lecce è diffidato - - Raffael14504018 : @fattoquotidiano @NFratoianni Quattro poveretti nostalgici che non fanno e faranno mai male a nessuno PENSATE ALLE… - devonnessmile_ : in una giornata son capace di sbobinare i cinque lezioni, o vedermi quattro film, finire una serie televisiva, fare… - TUTTOB1 : Serie B, le decisioni del Giudice sportivo: quattro giocatori squalificati -

Ultime Notizie dalla rete : Serie quattro Malore dopo il vaccino AstraZeneca: 35enne di Latina ricoverata in gravi condizioni al Goretti ... sarebbe stata colpita da trombosi cerebrale quattro giorni dopo l'inoculazione del farmaco. La donna ora si trova in prognosi riservata e le sue condizioni vengono considerate serie. Al momento non ...

Volley, Tonno Callipo: diramato il calendario dei Play Off 5° Posto Fuori a Cisterna, Padova e Ravenna È stato diramato dalla Lega Pallavolo Serie A il calendario dei ... Si gioca un girone di sola andata con sette giornate: le prime quattro squadre classificate se la ...

Serie B: quattro squalificati Calciomercato.com Leonardo, una serie sui misteri della vita del genio In otto episodi, previsti in quattro serate, la storia di Leonardo, il genio italiano. E' la nuova serie evento di Rai 1 che inizia questa sera, ...

Serie B: quattro squalificati dal giudice sportivo Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 30^ giornata del campionato cadetto. Sul fronte dei calciatori squalificati sono 4 i tesserati che salteranno il prossimo turno: ...

... sarebbe stata colpita da trombosi cerebralegiorni dopo l'inoculazione del farmaco. La donna ora si trova in prognosi riservata e le sue condizioni vengono considerate. Al momento non ...Fuori a Cisterna, Padova e Ravenna È stato diramato dalla Lega PallavoloA il calendario dei ... Si gioca un girone di sola andata con sette giornate: le primesquadre classificate se la ...In otto episodi, previsti in quattro serate, la storia di Leonardo, il genio italiano. E' la nuova serie evento di Rai 1 che inizia questa sera, ...Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alla 30^ giornata del campionato cadetto. Sul fronte dei calciatori squalificati sono 4 i tesserati che salteranno il prossimo turno: ...