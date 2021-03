Roma | parentopoli a 5 stelle | si dimette la compagna dell’Assessore al Bilancio dopo un incarico in giunta

(Di martedì 23 marzo 2021)a 5: silaala 5in Campidoglio: Silvia Di Manno, fidanzataal, Gianni Lemmetti, si è dimessa dal ruolo di segretaria politica del titolare all’Urbanistica, Luca Montuori, a cui era stata assegnata con una delibera il 15 marzo scorso. Unda 23mila euro che non è andato giù al Virginia Raggi, la quale ha chiesto personalmente una rinuncia a Di Manno. “O la tuasioppure ci penso io”, avrebbe detto la sindaca, apparentemente all’oscuro della nomina, a Lemmettti. Così, in una mail spedita in Campidoglio nel primo ...

Federico Garau per ilgiornale.it gianni lemmettigrillina a? Dopo tutto il trambusto seguito alla sua assunzione, la compagna dell'assessore al Bilancio al Campidoglio Gianni Lemmetti fa un passo indietro ed annuncia di voler ...Il collaboratore dell'assessore è arrivato ada diplomato nell'ottobre del 2017 ed è stato assunto come segretario a circa 45 mila euro l'anno. Nel settembre 2019, la prima promozione: ...Silvia Di Manno, la quarantaquattrenne di Pietrasanta (Lucca), commessa nella libreria Le Vele di Viareggio e compagna dell’assessore al ...Roma, 22 mar – Roma, scandalo in Campidoglio per l’assunzione nello staff dell’assessore all’Urbanistica della compagna del titolare del Bilancio, Gianni Lemmetti. Al Comune di Roma le situazioni para ...