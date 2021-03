Prosegue la lenta discesa dei contagi Ma gli ospedali sono ancora in crisi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 23 marzo 2021) Andrea Cuomo Per il quinto giorno di seguito dato mobile settimanale in calo. E la Toscana e la Valle d'Aosta rischiano di finire in rosso L'andamento è chiaro. Come da noi segnalato già da qualche giorno abbiamo scollinato il picco della terza ondata della pandemia. Il peggio è passato, anche se laè quasi impercettibile. Ci vorranno giorni, settimane forse, perché si vedano i risultati di questa inversione di tendenza. E infatti i numeri meno elastici, quelli sui ricoveri (in ritardo di un paio di settimane rispetto a quelli dei) e sui morti (in ritardo di almeno un mese) continuano a crescere. Ma ci spingiamo a ipotizzare che dopo Pasqua i numeri potranno sorriderci al punto da ipotizzare lo schiarimento di alcune regioni, dal rosso all'arancione. E verso fine aprile si potrebbe iniziare a parlare di qualche timida ...