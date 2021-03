Politi | Raggi sembra Alice nel Paese delle Meraviglie | ma ancora per poco

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “L’ennesimo fumo negli occhi dei romani, dopo cinque anni di nulla ora laspara la balla del quartiere ecosostenibile entro il 2030! Abbiamo dovuto sopportare l’infinita crisi di Ama e ATAC, due passate di vernice per terra spacciate per piste ciclabili e poi abbandonate a se’ stesse, l’assurdita’ della funivia e ora il mega galattico quartiere eco.” “Abbiamo perso la speranza di poter vedere larealizzare qualcosa di sensato e utile per la comunita’ cittadina. Fortunatamente mancaalla fine del mandato e potremo tornare ad affrontare i reali problemi della Capitale”. Lo dichiara in una nota, Mauriziocapogruppo Lega in Assemblea Capitolina.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Politi Raggi

RomaDailyNews

Roma " "È paradossale che Virginiaporti in Procura atti che lei stessa ha approvato. L'irrisolutezza di questo Sindaco e la ... Lo dichiara in una nota Maurizio, capogruppo Lega in ...Roma " " Come se non bastasse l'epidemia Covid e la crisi economica, ad affossare i cittadini romani c'è anche la cattiva gestione dellae dei suoi. L'ultima nefandezza riguarda i parcheggi sulle strisce bianche intorno al Policlinico Umberto I." "Dal primo marzo infatti nelle aree di viale del Policlinico e via Lancisi si ...(AGR) BORDONI-POLITI, “Salvati posti di lavoro, in Assemblea capitolina approvata all’unanimità la mozione per la proroga delle concessioni secondo la norma nazionale. Chiediamo subito le dimissioni d ...Caos in Campidoglio. E' successo di tutto nell'aula Giulio Cesare questa sera durante un consiglio comunale di Roma Capitale. Infatti, il presidente d'Aula Marcello De Vito ...