Pd, nodo capigruppo donne: pressing Letta su Marcucci (Di martedì 23 marzo 2021) Enrico Letta spinge per nominare due donne capigruppo del Pd, ma al Senato trova la resistenza di Andrea Marcucci. Il nodo non è stato ancora sciolto, anche se il nuovo segretario del Partito Democratico si è detto “ottimista” sul fatto che si possa arrivare all’elezione giovedì, come riferito da fonti del Nazareno dopo le assemblee dei gruppi di Camera e Senato e dopo i diversi colloqui di oggi, “franchi e per questo molto costruttivi”. Domani Marcucci “farà tutte le valutazioni del caso per verificare se ci sono le condizioni di una sua ricandidatura”, si apprende da fonti parlamentari dem. E lo stesso Marcucci ha confermato in serata che si prenderà “24 ore per decidere cosa fare”. “Se condividiamo questa ambizione di giocare una simile partita in Europa non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Enricospinge per nominare duedel Pd, ma al Senato trova la resistenza di Andrea. Ilnon è stato ancora sciolto, anche se il nuovo segretario del Partito Democratico si è detto “ottimista” sul fatto che si possa arrivare all’elezione giovedì, come riferito da fonti del Nazareno dopo le assemblee dei gruppi di Camera e Senato e dopo i diversi colloqui di oggi, “franchi e per questo molto costruttivi”. Domani“farà tutte le valutazioni del caso per verificare se ci sono le condizioni di una sua ricandidatura”, si apprende da fonti parlamentari dem. E lo stessoha confermato in serata che si prenderà “24 ore per decidere cosa fare”. “Se condividiamo questa ambizione di giocare una simile partita in Europa non ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: #Pd, nodo capigruppo donne: pressing #Letta su #Marcucci - Adnkronos : #Pd, nodo capigruppo donne: pressing #Letta su #Marcucci - fisco24_info : Pd, nodo capigruppo donne: pressing Letta su Marcucci: Il segretario dei Dem, riferiscono fonti del Nazareno, in se… - TribvnvsPlebis : RT @martinoloiacono: La lotta per i capigruppo nel Pd dimostra ancora una volta che il nodo del contendere è sempre il potere. La poltrona… - Tino44588447 : RT @martinoloiacono: La lotta per i capigruppo nel Pd dimostra ancora una volta che il nodo del contendere è sempre il potere. La poltrona… -