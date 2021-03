**Pd: Letta vede Speranza, 'iniziato percorso per costruzione alleanza larga'** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - Enrico Letta ha avuto ieri un incontro "molto, molto positivo" con Roberto Speranza. La notizia si è appresa solo oggi da fonti del Nazareno. Il segretario del Pd, sottolineano le stesse fonti considera il ministro della Salute e coordinatore di Articolo1, un "interlocutore privilegiato". Letta e Speranza hanno "valutato insieme la costruzione di una alleanza larga e inclusiva" e con il faccia a faccia è di fatto "iniziato un percorso insieme". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - Enricoha avuto ieri un incontro "molto, molto positivo" con Roberto. La notizia si è appresa solo oggi da fonti del Nazareno. Il segretario del Pd, sottolineano le stesse fonti considera il ministro della Salute e coordinatore di Articolo1, un "interlocutore privilegiato".hanno "valutato insieme ladi unae inclusiva" e con il faccia a faccia è di fatto "uninsieme".

