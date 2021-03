Orlando difende Zingaretti | ' Bene che Letta segua la linea dell' alleanza con i 5 Stelle'

(Di martedì 23 marzo 2021) Il ministro del Lavoro Andreaed ex vicesegretario del Pd appoggia in toto latracciata dal neosegretario Enrico, ma ovviamente vuore rivordare e valorizzare il lavoro fatto da ...

Ultime Notizie dalla rete : Orlando difende

BlogSicilia.it

... quello dei settori popolari della società italiana, e contemporaneamente di guardare ad una risposta agganciata all'Europa", ha detto Andrea. outstream Quanto a Letta, prosegue rispondendo ...Per la Lega c'è Giancarlo Giorgetti, Andreala posizione dei dem. C'è anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, l'uomo che per tutto il giorno ha confezionato la proposta di ...Il ministro del lavoro della nuova segreteria: "Letta sta già facendo un lavoro importante per proiettare la nostra attività verso l'esterno" ...(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha dichiarato che al momento la priorità è la difesa della capacità economica del Paese. Dobbiamo avere grande attenzione alle condizioni ...