Operazione Antiusura | Raggi | siamo vicini ai cittadini vittime

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “Oggi a Roma 5 arresti per usura aggravata da metodo mafioso. Ausura voglio dire che c’e’ un’alternativa per non cadere nelle mani di questi criminali: abbiamo aperto fondo da 3 milioni per il microcredito per chi non puo’ richiedere prestiti alle banche.al vostro fianco”. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Virginia