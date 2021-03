Napoli, No Dad in piazza: con loro le showgirl Mazza e Maya (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPersonaggi del piccolo schermo ma prima di tutto mamme di bambini alle prese con i primi anni di formazione in tempi di Covid e di scuole chiuse: c’erano anche Veronica Maya e Maria Mazza, volti noti della tv, stamattina in piazza a Napoli a dar man forte alle altre mamme dell’associazione ‘Scuole Aperte Campania’. Il raduno a via Nazario Sauro, poco lontano dalla sede della Regione Campania cui i manifestanti chiedono di riaprire le porte della scuola. Una galassia variegata che comprende anche le insegnanti dei nidi aderenti al Sic (Servizi per l’Infanzia Campania) e gli operatori del trasporto scolastico, gli autisti dei pullmini gialli (148 nella sola città di Napoli) che da un anno non lavorano né ricevono sostegni. In testa loro, Veronica ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPersonaggi del piccolo schermo ma prima di tutto mamme di bambini alle prese con i primi anni di formazione in tempi di Covid e di scuole chiuse: c’erano anche Veronicae Maria, volti noti della tv, stamattina ina dar man forte alle altre mamme dell’associazione ‘Scuole Aperte Campania’. Il raduno a via Nazario Sauro, poco lontano dalla sede della Regione Campania cui i manifestanti chiedono di riaprire le porte della scuola. Una galassia variegata che comprende anche le insegnanti dei nidi aderenti al Sic (Servizi per l’Infanzia Campania) e gli operatori del trasporto scolastico, gli autisti dei pullmini gialli (148 nella sola città di) che da un anno non lavorano né ricevono sostegni. In testa, Veronica ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, No Dad in piazza: con loro le showgirl Mazza e Mayo ** - rep_napoli : De Luzenberger: 'Dico alle scuole: insieme per fermare le assenze dalla Dad' [di Dario del Porto] [aggiornamento de… - antonio_randino : RT @rep_napoli: De Luzenberger: 'Dico alle scuole: insieme per fermare le assenze dalla Dad' [di Dario del Porto] [aggiornamento delle 13:1… - rep_napoli : De Luzenberger: 'Dico alle scuole: insieme per fermare le assenze dalla Dad' [di Dario del Porto] [aggiornamento de… - rep_napoli : Fuga dalla Dad, l'allarme del capo della Procura dei minori #scuola #covid #dad -