Musso è sicuro: "L'Udinese ragiona da grande, non ci accontentiamo dei 40 punti" (Di martedì 23 marzo 2021) L'Udinese cade contro la Lazio e non sfrutta il momento non esaltante di Sassuolo e Hellas Verona per tentare l'aggancio al treno dell'ottavo posto. La formazione di Luca Gotti, però, non intende assolutamente fermarsi e si pone nuovi importanti traguardi, dopo essere diventata una delle rivelazioni di questa stagione.caption id="attachment 1094645" align="alignnone" width="3445" Musso, getty images/captionCARICAIl portiere Juan Musso non ha dubbi: l'Udinese può fare di più. Ne ha parlato ai microfoni di Udinese TV: "Sono convinto che questa squadra ragioni da grande, siamo un gruppo di uomini veri, il primo obiettivo era arrivare a 40 punti ma vogliamo di più e affrontiamo ogni partita sempre per fare punti. Non sento che ci stiamo rilassando o accontentando di salvarci, anzi. Percepisco che vogliamo ...

