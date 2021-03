Milan | Theo Hernandez e il rapporto con Ibrahimovic | «A volte mi becco la ramanzina»

(Di martedì 23 marzo 2021)ha parlato delcon Zlatan, terzino del, in una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS ha parlato anche del suocon Zlatan. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE «Da quando è arrivato ci ha dato un plus, senza dubbio. È vero che la sua presenza un po’ mette soggezione, ma alla fine nel quotidiano ci aiuta tantissimo, è un compagno in più. Qualche volta ci mette sull’attenti, ma serve anche questo. Ilcon lui? Buonissimo. Ami tocca anche qualche, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan è Zlatan. Con lui ci sono scherzi, risate, ma il suo lato da ...

Hernandez ha parlato del rapporto con Zlatan Ibrahimovic Hernandez, terzino del Milan, in una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS ha parlato anche del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. "Da quando è arrivato ci ha dato un plus, senza dubbio. È vero che la sua presenza un po' mette soggezione, ma alla fine nel quotidiano ci aiuta tantissimo, è un compagno in più. Qualche volta ci mette sull'attenti, ma serve anche questo. Il rapporto con lui? Buonissimo. A me tocca anche qualche scappellotto, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan è Zlatan. Con lui ci sono scherzi, risate, ma il suo lato da leader." "Al Milan sono molto felice. Dal primo momento in cui sono arrivato, sia i compagni, che i tifosi e tutto il club mi hanno accolto alla grande. Quando è così, quando in una squadra stai così bene, sembra difficile andarsene."