Maddaddam | Hulu prepara l’adattamento della trilogia di Margaret Atwood

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 23 marzo 2021)lavora aldi romanzi dicon Michael Leslie. Dopo un successo è normale che i lavori di un autore sono presi di mira dalle case di produzione per realizzare degli adattamenti. E’ quello che è successo adalla cui penna è nato il romanzo da cui è tratta The Handmaid’s Tale, adattata da. Il servizio streaming del gruppo Disney, adesso sta lavorando a un adattamentostessa autrice. Michael Lesslie (The Little Drummer Girl) si occuperàsceneggiature del pilot e sarà produttore esecutivo. Lesslie era stato scelto per ...