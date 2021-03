Live Non è la D’Urso, Dayane Mello e la battuta di Franco Oppini: «La figura di merd* l’ha fatta lui non io» (Di martedì 23 marzo 2021) Dayane Mello a “Live Non è la D’Urso” ripercorre la sua avventura al Grande Fratello Vip e la sua “simpatia” per il coinquilino Francesco Oppini. A ferire Dayane Mello però è stata una battuta fatta dal papà di Francesco, Franco Oppini: “ La figura di merd* – ha spiegato – l’ha fatta lui non io”. Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha avuto inizialmente un buon rapporto con Francesco Oppini: “C’è stata una bella chimica – ha spiegato – eravamo super amici e ci siamo divertiti. Ho cambiato idea su di lui per alcune cose che ha detto o fatto nei confronti delle donne, e questo mi è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 marzo 2021)a “Non è la” ripercorre la sua avventura al Grande Fratello Vip e la sua “simpatia” per il coinquilino Francesco. A ferireperò è stata unadal papà di Francesco,: “ Ladi– ha spiegato –lui non io”.al Grande Fratello Vip ha avuto inizialmente un buon rapporto con Francesco: “C’è stata una bella chimica – ha spiegato – eravamo super amici e ci siamo divertiti. Ho cambiato idea su di lui per alcune cose che ha detto o fatto nei confronti delle donne, e questo mi è ...

