Liquirizia Amarelli dal 1731 ad oggi

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 23 marzo 2021)se ritenete che tutte le caramelle allasiano uguali, non è il caso che continuiate a leggere!!! In rete vi sono vari siti di commercio elettronico che propongono prodotti tipici calabresi, ma scovando più approfonditamente alcuni di loro fanno dellauna apposita famiglia di prodotto, per l’amore che li lega