«La Boldrini ci ha maltrattate e malpagate» La denuncia choc delle sue ex collaboratrici

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – Predica bene e razzola male, la nostra cara Laura. Sembra infatti che la paladinadonne, la pasionaria dei diritti rosa, la Giovanna d’Arcogonnelle, sia tutto fuorché «femminista». Almeno questo è il quadro che ne ha fatto Selvaggia Lucarelli oggi sul Fatto Quotidiano. Dalla sua inchiesta emergerebbe cioè che, dietro alle parole di facciata, lanon tratta particolarmente bene le sue. Tutt’al contrario, l’ex presidente della Camera avrebbe sia malpagato che maltrattato le donne che hanno avuto la sventura di lavorare per lei. Il racconto della colf moldava Nell’inchiesta della Lucarelli sulledella, si parte con la storia di Lilia, ossia la colf moldava di Donna Laura. Ebbene, ...

Si parte da Lilia , collaboratrice domestica moldava che 'si è dovuta rivolgere a un patronato della Capitale perché la sua datrice di lavoro per otto anni, laappunto, dopo dieci mesi dalla ...Leggi: Le donne che accusano Lauradi averlee mal pagate M5s in crescita, cala la fiducia nel governo Draghi I sondaggi politici di Piazzapulita della scorsa settimana su dati ...Collaboratrici mai liquidate, assistenti sottopagati e collaboratori costretti a dimettersi. Scoppia il caso Boldrini con testimonianze che inchiodano la dem alle sue responsabilità ...Laura Boldrini, la paladina delle donne e dei diritti è accusata da alcune sue ex collaboratrici di averle "maltrattate". Le testimonianze ...