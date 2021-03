Israele torna al voto per la quarta volta in due anni. Netanyahu in testa, ma teme una mega-coalizione guidata dal rivale Yair Lapid (Di martedì 23 marzo 2021) Israele torna alle urne per la quarta volta in due anni. Dopo aver compiuto enormi passi avanti per uscire il prima possibile dalla pandemia grazie a una campagna di vaccinazioni a tappeto, adesso il prossimo nemico da sconfiggere è l’instabilità politica che ha caratterizzato gli ultimi mandati firmati Benjamin Netanyahu. E proprio il premier uscente è di nuovo il candidato del suo partito, il Likud, che sfiderà altri tre candidati, con un’attenzione particolare al leader del partito centrista Yesh Atid, Yair Lapid. Una sfida caratterizzata nuovamente da un forte equilibrio che potrebbe di nuovo compromettere la formazione di un esecutivo in grado di governare il Paese. Alle 7 ora locale sono stati aperti gli oltre 13mila seggi in tutto il Paese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)alle urne per lain due. Dopo aver compiuto enormi passi avanti per uscire il prima possibile dalla pandemia grazie a una campagna di vaccinazioni a tappeto, adesso il prossimo nemico da sconfiggere è l’instabilità politica che ha caratterizzato gli ultimi mandati firmati Benjamin. E proprio il premier uscente è di nuovo il candidato del suo partito, il Likud, che sfiderà altri tre candidati, con un’attenzione particolare al leader del partito centrista Yesh Atid,. Una sfida caratterizzata nuovamente da un forte equilibrio che potrebbe di nuovo compromettere la formazione di un esecutivo in grado di governare il Paese. Alle 7 ora locale sono stati aperti gli oltre 13mila seggi in tutto il Paese, ...

