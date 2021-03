Advertising

israele360 : BREAKING NEWS Razzo lanciato da #gaza su #beersheva (città a sud di #israele) mentre il PM #Netanyahu era in visita #israele360 - zazoomblog : Israele: razzo da Gaza cade vicino Beersheba poco dopo visita Netanyahu - #Israele: #razzo #vicino #Beersheba - TV7Benevento : **Israele: razzo da Gaza cade vicino Beersheba poco dopo visita Netanyahu**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Israele razzo

SardiniaPost

... le Primavere Arabe, la caduta di Gheddafi, di Saddam, il conflitto tra Palestina ed. E ... Pochi giorni dopo cadrà vittima dell'esplosione di un. "Non si può scrivere di guerra e farlo ...Le prime informazioni sull' accaduto. La nave iraniana Shahr - e - Kord sarebbe stata colpita probabilmente datramite un missile Nimrud aria - superfice, o da undi artiglieria. Sarebbero stati distrutti i container a bordo. Il mezzo è attraccato ora nei pressi del porto di Baniyas. Lo riportano ...Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) – Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza è caduto vicino Beersheba, in Israele, dove oggi si vota per il rinnovo della Knesset. Lo riferito i media israeliani, precisan ...Nel corso della giornata di ieri, lunedì 22 marzo 2021, la società governativa israeliana Israel Aerospace Industries ha reso noto il test avvenuto con successo per quel che riguarda un nuovo missile ...