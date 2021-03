Inter, tra rassegnazione e risentimento per la decisione dell’ATS: norme non rispettate (Di martedì 23 marzo 2021) Inter rassegnata al via libera dell’ATS ai Nazionali C’è cattivo umore in casa Inter dopo la decisione dell’ATS di lasciare partire i Nazionali. Il club nerazzurro, si legge sul Corriere dello Sport, è ormai rassegnato e a visto partire i suoi Nazionali europei nonostante il divieto imposto dallo stesso organo a rimanere in isolamento fiduciario fino al 31 marzo. “Tamponi negativi e nazionali stranieri già partiti per raggiungere i rispettivi paesi. Insomma, in casa Inter è accaduto esattamente quello che era stato preventivato negli ultimi giorni. Certo, la base di partenza è una buona notizia, ovvero che i test molecolari effettuati domenica hanno escluso nuovi contagi. Con l’eccezione di un componente del gruppo-squadra, che, oltre a non essere un calciatore, non fa parte ... Leggi su intermagazine (Di martedì 23 marzo 2021)rassegnata al via liberaai Nazionali C’è cattivo umore in casadopo ladi lasciare partire i Nazionali. Il club nerazzurro, si legge sul Corriere dello Sport, è ormai rassegnato e a visto partire i suoi Nazionali europei nonostante il divieto imposto dallo stesso organo a rimanere in isolamento fiduciario fino al 31 marzo. “Tamponi negativi e nazionali stranieri già partiti per raggiungere i rispettivi paesi. Insomma, in casaè accaduto esattamente quello che era stato preventivato negli ultimi giorni. Certo, la base di partenza è una buona notizia, ovvero che i test molecolari effettuati domenica hanno escluso nuovi contagi. Con l’eccezione di un componente del gruppo-squadra, che, oltre a non essere un calciatore, non fa parte ...

