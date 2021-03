Inter, occhi su Isco per la prossima stagione: è una richiesta di Conte (Di martedì 23 marzo 2021) Calciomercato Inter: lo spagnolo Isco sarebbe finito nella lista degli acquisti di Antonio Conte in vista della prossima stagione Isco è stato accostato in tante occasioni alla Juvemtus in caso di addio al Real Madrid. La pista bianconera si è adesso notevolmente raffreddata, al contrario invece di un’eventuale offensiva dell’Inter. Secondo il quotidiano Sport, Antonio Conte sarebbe sulle tracce del giocatore e avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra il suo acquisto per la prossima stagione. Isco sta trovando poco spazio nello scacchiere di Zidane e vorrebbe lasciare il Real a fine stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Calciomercato: lo spagnolosarebbe finito nella lista degli acquisti di Antonioin vista dellaè stato accostato in tante occasioni alla Juvemtus in caso di addio al Real Madrid. La pista bianconera si è adesso notevolmente raffreddata, al contrario invece di un’eventuale offensiva dell’. Secondo il quotidiano Sport, Antoniosarebbe sulle tracce del giocatore e avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra il suo acquisto per lasta trovando poco spazio nello scacchiere di Zidane e vorrebbe lasciare il Real a fine. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

_intermagazine : Calciomercato – L’Inter pensa al futuro: occhi su Pablo Rodriguez del Lecce - FrancescaJuve2 : @GuidoCrosetto Se è come i fascicoli che aprono in figc per inter, napoli e lazio son solo soldi buttati e tanto fumo per gli occhi - inter_calcio : RT @90ordnasselA: “I nove anni in nerazzurro sono stati indimenticabili: con il passare del tempo vedevo che negli occhi degli avversari cr… - felice_119 : @FrancescoGlione @borali_stefano @cmdotcom @masolinismo Perché sarebbero diverse? Come a suo tempo il Milan con Ber… - Ciocio93 : @_goodtime__ Esatto, e proprio per questo Allegri sarebbe venuto di corsa. La rosa dell’Inter non è perfetta ma il… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter occhi Juve, Pirlo nella top 5 degli allenatori di Serie A scatena l'ironia dei social ... la prima in assoluto su una panchina per Andrea Pirlo , non sia delle migliori è sotto gli occhi ... con dieci lunghezze da recuperare all'Inter e già fuodi dalla Champions a marzo, è difficile ...

Lettera a mister Prandelli Ho negli occhi il 'terzo tempo' che la tua Fiorentina tributò all'Inter. Fu il primo 'terzo tempo' d'Italia, un gesto di classe e sportività fatto da te e dalla tua squadra in un momento in cui tu ...

Inter, occhi sull’ultima intuizione di Corvino. Scuola Real e stesso procuratore di Icardi fcinter1908 Inter, occhi su Isco per la prossima stagione: è una richiesta di Conte Calciomercato Inter: lo spagnolo Isco sarebbe finito nella lista degli acquisti di Antonio Conte in vista della prossima stagione ...

Milan, primo marchio italiano in Usa e Cina E’ sotto gli occhi di tutti la crescita del Milan ... Solo i tanti infortuni hanno fatto scivolare il Milan a sei punti (con una partita in più ) dall’Inter capolista ma anche il secondo posto, ...

... la prima in assoluto su una panchina per Andrea Pirlo , non sia delle migliori è sotto gli... con dieci lunghezze da recuperare all'e già fuodi dalla Champions a marzo, è difficile ...Ho negliil 'terzo tempo' che la tua Fiorentina tributò all'. Fu il primo 'terzo tempo' d'Italia, un gesto di classe e sportività fatto da te e dalla tua squadra in un momento in cui tu ...Calciomercato Inter: lo spagnolo Isco sarebbe finito nella lista degli acquisti di Antonio Conte in vista della prossima stagione ...E’ sotto gli occhi di tutti la crescita del Milan ... Solo i tanti infortuni hanno fatto scivolare il Milan a sei punti (con una partita in più ) dall’Inter capolista ma anche il secondo posto, ...