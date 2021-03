Ilary Blasi fa una gaffe in diretta | lo spoiler ai concorrenti

Leggi su biccy

(Di martedì 23 marzo 2021) La maledizione di Zia Mara ha colpito ancora. Ieri sera a L’Isola dei Famosi non appena è stato eliminato Akash Kumar, Tommaso Zorzi si è quasi lasciato sfuggire l’esistenza di Parasite Island, ma è stato fermato in tempo da. . @tommaso zorzi come la Zia Mara… ti si ama #Isola pic.twitter.com/kCp7OszCQB — Mediaset Play (@MediasetPlay) March 22, 2021 Pochi minuti dopo ladi Zorzi, è toccato lo stesso destino alla conduttrice, che dopo una prova ha nominato l’isola di Fariba e Ubaldo davanti a tutti i naufraghi: “La tua vita tra i Rafinados è durata davvero poco. Proprio come Ferdinando su paradise Island“. Questo è stato forse il momento più divertente di una puntata un po’ fiacca, che non ha regalato grandi perle trash. Brando, la tua vita fra i Rafinados è durata breve, come Ferdinando sull’Isola Para#Isola ...