Il compagno si droga in presenza dei figli Lei lo fa arrestare

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 23 marzo 2021) Una giovane donna di 25 anni, stanca dal continuo uso di eroina da parte del suo convivente, spesso anche indei loro duein tenerissima età, ha avuto la forza di chiedere aiuto alla Polizia di Stato. E’ accaduto intorno alle due di questa notte quando gli agenti della Volante, dopo la segnalazione giunta alla Sala operativa 113, hanno bussato alla porta di un appartamento sito nel centro cittadino. Ad aprire una giovane donna che senza timore alcuno ha confermato quanto raccontato qualche minuto prima agli operatori del 113. Nonostante le reticenze del suoche ha assicurato di non nascondere nulla, i poliziotti, con la collaborazione della giovane donna, hanno recuperato in un pensile della cucina, una bustina di cellophane con all’interno alcuni piccoli pezzi di eroina ancora in pietra per un peso ...