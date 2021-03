I faraglioni di Capri devastati dalla pesca dei datteri di mare

(Di martedì 23 marzo 2021) AGI - Disastro ambientale. È il principale capo di imputazione per due organizzazioni criminali che per procurarsidihanno devastato l'ecosistema marino del golfo di Napoli, creando danni consistenti aidi. Una inchiesta della procura delegata alla Guardia di finanza ha portato a 19 misure cautelari, con 6 persone in carcere, 6 ai domiciliari, tre divieti di dimora a Napoli e 4 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata a reati ambientali, tra cui la devastazione, appunto, provvedimenti firmati dal gip Egle Pilla, che ha 'riassunto' in meno della meta' le 1.100 pagine della richiesta di provvedimenti restrittivi. I pm si sono avvalsi anche di un gruppo di esperti, coordinati dal professor Giovanni Fulvio Russo e da Marco Sacchi ...

Giù le mani daidi, icona dell'isola nel mondo, simbolo millenario di bellezza paesaggistica. Minacciati e danneggiati dalla pesca abusiva: per prelevare dalle rocce i 'datteri di mare', molluschi ...commenta Devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del porto di Napoli e anche deidiper prelevare dalle rocce i 'datteri di mare'. Sono queste le accuse della procura e della guardia di finanza di Napoli che hanno portato a 19 misure cautelari. Il prelievo dei ...È il principale capo di imputazione per due organizzazioni criminali che per procurarsi datteri di mare hanno devastato l'ecosistema marino del golfo di Napoli, creando danni consistenti ai faraglioni ...La Procura di Napoli e della GdF ha notificato 19 misure cautelari con l'accusa di devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del Porto di Napoli e anche dei Faraglioni di Capri per prele ...