Eutanasia, ecco alcuni dati utili a chi voglia sostenere le ragioni del Sì (Di martedì 23 marzo 2021) Chiusa la crisi di governo, il Parlamento dovrebbe recuperare il tempo perduto riprendendo, fra l'altro, l'esame della legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione della Eutanasia, presentata nel settembre del 2013 dalla Associazione Luca Coscioni: un esame iniziato alla Camera con una ennesima serie di "audizioni" sull'argomento e poi bloccato presso le Commissioni competenti. Non sarà certo un iter facile né veloce, per cui sarà necessario sostenere le ragioni del sì alla Eutanasia in tutte le sedi possibili. Personalmente ritengo utile tener conto – per il dibattito che ci sarà in Parlamento e sulla stampa – di quello che io ho imparato, giovane funzionario dell'Iri, da uno dei fondatori dell'Istituto e capo del suo prestigioso "Ufficio studi", Pasquale Saraceno: l'importanza dei dati numerici ...

