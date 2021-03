Eurocup 2020/2021, Virtus Bologna-Joventut Badalona 80-75: cronaca e tabellino (Di martedì 23 marzo 2021) La Virtus Bologna sconfigge la Joventut Badalona per 80-75 nel match valido per gara-1 dei quarti di finale di Eurocup 2020/2021. cronaca – Lopez-Arostegui segna i primi due punti della gara, Tomic raddoppia, poi Lopez-Arostegui va nuovamente a segno (0-6). Un punto per Markovic dalla lunetta, poi due liberi di Gamble. Il primo canestro dal campo delle Vu Nere è targato Gamble, assistito da Teodosic (5-6). La tripla di Bassas trova il minibreak 4-0 di Abass e Pajola (11-11). Una gara molto nervosa è colma di falli è fissata sul 20-22 dopo dieci minuti dal canestro di Dimitrijevic. All’interno del secondo quarto permane l’equilibrio nonostante i bolognesi non abbiano ancora segnato dall’arco. Il primo bersaglio lungo è di Abass, in concomitanza del ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Lasconfigge laper 80-75 nel match valido per gara-1 dei quarti di finale di– Lopez-Arostegui segna i primi due punti della gara, Tomic raddoppia, poi Lopez-Arostegui va nuovamente a segno (0-6). Un punto per Markovic dalla lunetta, poi due liberi di Gamble. Il primo canestro dal campo delle Vu Nere è targato Gamble, assistito da Teodosic (5-6). La tripla di Bassas trova il minibreak 4-0 di Abass e Pajola (11-11). Una gara molto nervosa è colma di falli è fissata sul 20-22 dopo dieci minuti dal canestro di Dimitrijevic. All’interno del secondo quarto permane l’equilibrio nonostante i bolognesi non abbiano ancora segnato dall’arco. Il primo bersaglio lungo è di Abass, in concomitanza del ...

